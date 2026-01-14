C-sections India: ಈ ಅಧ್ಯಯನವು 2016 ರಿಂದ 2021 ರವರೆಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ (NFHS) ಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು PLOS ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಹೆರಿಗೆಗಳಿಗೆ (ಸಿ-ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಸಮಾನತೆಯಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನವು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ-ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು 2016 ರಿಂದ 2021 ರವರೆಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ (NFHS) ಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು PLOS ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ-ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೆರಿಗೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು 2016 ರಲ್ಲಿ 15.5% ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಇದು 2021 ರಲ್ಲಿ 14.3% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ದರವು 2016 ರಲ್ಲಿ 45.4% ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಇದು 2021 ರಲ್ಲಿ 47.5% ಕ್ಕೆ ಏರಿತು, ಅಂದರೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿ-ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ದರವು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಅನುಕೂಲತೆ, ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಬಯಕೆ, ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಹೆರಿಗೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳಂತಹ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ದರವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಸಿ-ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು
ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ನಾಡಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ, 10 ರಲ್ಲಿ 9 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು (90% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ-ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಹೆರಿಗೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ದರವಾಗಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದ ಕರೀಂನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ 91% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆರಿಗೆಗಳು ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ತೆಲಂಗಾಣ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳದಂತಹ ಹಲವಾರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬಿಹಾರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ-ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಬಹಳ ವಿರಳ. ರಾಜಸ್ಥಾನವು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ..
ಸಿ-ಸೆಕ್ಷನ್ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ, ಮಹಿಳೆಯ ವಾಸಸ್ಥಳದ ಸ್ಥಿತಿಯು ಅವಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಹೆರಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು 2016 ರಲ್ಲಿ 69% ರಿಂದ 2021 ರಲ್ಲಿ 78% ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿ-ಸೆಕ್ಷನ್ ದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿನ ದರವು 2021 ರ ವೇಳೆಗೆ 80% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು.
ಇದೆಲ್ಲ ಏಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ?
ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ
ಮಹಿಳೆಯರು ಕಡಿಮೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಯೋಜಿತ ಹೆರಿಗೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವುದು.
ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ .
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿದ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಾಯಗಳೇನು?
ಅತಿಯಾದ ಸಿ-ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು:
ಸೋಂಕು, ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ತಾಯಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಚೇತರಿಕೆಯ ಸಮಯ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ.
ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಏಕರೂಪದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು (ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳು) ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ನಿಜವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿ-ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರೋಗ್ಯ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮುಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.