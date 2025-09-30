Onions Liver Failure: ಈರುಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಈ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಿರಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನ ತಿಂಡಿ, ಸಾಂಬಾರ್, ಗ್ರೇವಿ, ಸಲಾಡ್, ಪಕೋಡಾ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಆಹಾರದ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಪದರದಂತಹ ಪುಡಿ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಈರುಳ್ಳಿಯ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈರುಳ್ಳಿಯೊಳಗೂ ಸಹ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಈ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಿರಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಲಿವರ್ಗೆ ಡೇಂಜರ್
ಈರುಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಈ ಕಪ್ಪು ಲೇಪನವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲಸ್ ನೈಗರ್ (Aspergillus niger)ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರವು ಮೈಕೋಟಾಕ್ಸಿನ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಯಕೃತ್ತು ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ (Journal of Diabetes And Metabolic Disorders)ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತವಲ್ಲದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತವಾಗದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಬೂಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಲುಷಿತ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಲುಷಿತ ಅಂಶಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ
ಈ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲಸ್ ನೈಗರ್ ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಶೇಖರಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಹೊರ ಪದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಯು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು
ತಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರವು ಮೈಕೋಟಾಕ್ಸಿನ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ವಿಷಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು. ಕಲುಷಿತ ಅಥವಾ ಸೋಂಕಿತ ಈರುಳ್ಳಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸೇವನೆಯು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮೈಕೋಟಾಕ್ಸಿನ್ಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವುದು ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಕಲುಷಿತ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕಲುಷಿತ ಈರುಳ್ಳಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈರುಳ್ಳಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಅಥವಾ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಪದರ.
ಮೃದುವಾದ ಅಥವಾ ಮೆತ್ತಗಿನ ಬಲ್ಬ್ ಭಾಗ.
ಕೊಳೆತ ಅಥವಾ ಹಳಸಿದ ವಾಸನೆ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವುದು.
ಈ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ.
ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು…
*ಈರುಳ್ಳಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಲೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
*ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಒಣ, ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
*ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಪ್ಪು ಪದರವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
*ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಾರದೆಂದರೆ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ.
*ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಚಾಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
*ಕಪ್ಪು ಲೇಪಿತ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
