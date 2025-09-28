ಬೆಳಗಿನ ಈ 6 ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ
ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಅದು ಇಡೀ ದಿನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎದ್ದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ನಂತಹ ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವು ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹೃದಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆ 6 ಬೆಳಗಿನ ತಪ್ಪುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ನೀರು ಕುಡಿಯದಿರುವುದು
ರಾತ್ರಿಯ ನಿದ್ರೆಯ ನಂತರ ದೇಹವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ಯಾರೂ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರ ರಕ್ತ ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಹೃದಯವು ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವು ಸಹ ರಕ್ತದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ದೇಹ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ವ್ಯಾಯಾಮ
ಬೆಳಗಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂದರೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸಹ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾದ ನಂತರ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಾಗ. ಮುಂಜಾನೆ ಹಠಾತ್ ಪರಿಶ್ರಮವು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವಾಕಿಂಗ್ನಂತಹವು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಿಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ?
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಹೈ ಬಿಪಿಯನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮುನ್ಸೂಚಕಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯೂ ಒಂದು ಎಂದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳವುದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಅಪಾಯಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರೆ
ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಿಂಡಿ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಉಪ್ಪಿನ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ದ್ರವದ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಗಳು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದು ಹೃದಯಾಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯ. ಹಣ್ಣುಗಳು, ಓಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ಉಪಾಹಾರವು ಅಪಧಮನಿಯನ್ನ ಆಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಿಡಿಯೋದು
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಒತ್ತಡವು ಹೃದಯದ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಇಮೇಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಈ ದೈನಂದಿನ ಚಕ್ರವು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಒಳಪದರವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರದೆ ನೋಡದೆ ಶಾಂತವಾದ ಆರಂಭವು ಹೃದಯ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ.
ತಿಂಡಿ ಬಿಡೊ ಹಾಗಿಲ್ಲ
ತಿಂಡಿ ಲೇಟಾಗಿ ತಿನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಬಿಡುವುದರಿಂದಲೂ ದೇಹವು ಒತ್ತಡದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯವು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವ ಜನರಿಗೆ ಹೃದ್ರೋಗ ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಾಳೀಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆಯಲು ದೇಹಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ.
Disclaimer: ಈ ಲೇಖನವು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ವೃತ್ತಿಪರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಬಾರದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿಗಾಗಿ ಅರ್ಹ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.