ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಸದ್ದಿನ ನಡುವೆ 20 ದಿನದ ಹಸುಗೂಸು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕಿವಿ, ಹೃದಯ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಡಿಜೆ ಸದ್ದಿಗೆ 20 ದಿನದ ಹಸುಗೂಸು ಸಾವು
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಸದ್ದಿನ ನಡುವೆ 20 ದಿನದ ಹಸುಗೂಸು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮನಿಯರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಡಿಯಾರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಗ್ರಹ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ರೀಮಾ ದೇವಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೋರಾದ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಕಂಪನದಿಂದ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟು ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ. ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಡಿಜೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಆಪರೇಟರ್ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಗುವಿನ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅತಿಯಾದ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಮದುವೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಶಬ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ? ಯಾವ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಎಷ್ಟು ಡೆಸಿಬಲ್ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಶಬ್ದದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಡೆಸಿಬಲ್ (dB) ಎಂಬ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ (WHO) ಪ್ರಕಾರ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪಿಸುಗುಟ್ಟುವ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಮಾಣ ಸುಮಾರು 30 ಡೆಸಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತುಕತೆಯ ಶಬ್ದ ಸುಮಾರು 60 ಡೆಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 80 ಡೆಸಿಬಲ್ ಶಬ್ದ ಕೇಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಅನಿಸಬಹುದು. ಅದೇ 90ರಿಂದ 100 ಡೆಸಿಬಲ್ ಶಬ್ದದ ನಡುವೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಶ್ರವಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಶಬ್ದದ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
85 ಡೆಸಿಬಲ್ ದಾಟಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಅಪಾಯ
ಅಮೆರಿಕದ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ (CDC) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ NIOSH ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 85 ಡೆಸಿಬಲ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸತತ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶ್ರವಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?
ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಗದ್ದಲದಿಂದ ದೂರವಿಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ (AAP) ಪ್ರಕಾರ, ಜೋರಾದ ಶಬ್ದವು ಮಕ್ಕಳ ಶ್ರವಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದು, ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಅತಿಯಾದ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕಿವಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಹಕ್ಕೂ ಹಾನಿ!
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಧ್ವನಿ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಶ್ರವಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
- ನಿದ್ರೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು.
- ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
- ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಅಸಹನೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
- ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
- ಶ್ರವಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಂಠಿತವಾಗಬಹುದು.