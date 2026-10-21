ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬ್ರೂಕ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬಳಿಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮೀನುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕೆರೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500ರಿಂದ 600 ಸತ್ತ ಮೀನುಗಳು ತೇಲುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬ್ರೂಕ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬಳಿಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮೀನುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸೋಮವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19, 2026) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆರೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500ರಿಂದ 600 ಸತ್ತ ಮೀನುಗಳು ತೇಲುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಬಳಿಕ ಸಮೀಪದ ರಾಜಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಕೆರೆಗೆ ಹರಿದು ಬಂದಿರುವುದೇ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಸವೂ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ.
ಕೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದ 600 ಸತ್ತ ಮೀನುಗಳು!
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕೆರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗಿನ ವಾಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ವಿಪಿನ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಮೀನುಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನೂರಾರು ಮೀನುಗಳು ತೇಲುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹರಡಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆರೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಸ ಮತ್ತು ಭಗ್ನಾವಶೇಷಗಳು ತೇಲುತ್ತಿರುವುದನ್ನೂ ಅವರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಯ ಬಳಿಕ ಕೆರೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಜಲಮೂಲವೇ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಗುಂಡಿಯಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ಹರಿಯಿತೇ ಕಚ್ಚಾ ಕೊಳಚೆ ನೀರು?
ಸಮೀಪದ ರಾಜಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಕೆರೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದೇ ಮೀನುಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಶಂಕೆ. ಮಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹರಿದುಬಂದಾಗ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕೆರೆಗೆ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಕೆರೆಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಮೀನುಗಳ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯೂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಪಿನ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆರೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕೊಳ ಅಥವಾ ಚೌಗು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದ ಚರಂಡಿಯಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಸ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಸ ಕೆರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದು ಮುರಿದುಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೇರವಾಗಿ ಕೆರೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಗಳಿಂದ ಚರಂಡಿಗೆ ಕಸ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ?
ಸಮೀಪದ ಮನೆಗಳಿಂದ ಕಸವನ್ನು ಚರಂಡಿಗೆ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹತ್ತಿರದ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಗಳಿಂದ ಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಣ್ಣ ಕೊಳದ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಪಿನ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆರೆಯ ಬಹುಪಾಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಸರು ತುಂಬಿದ್ದು, ಪಾಚಿ ಆವರಿಸಿರುವುದನ್ನೂ ಅವರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹದಗೆಟ್ಟು, ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಮೀನುಗಳ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆರೆ!
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕೆರೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಸಸ್ಯ ನೆಡುವ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಿಪಿನ್ ಚೋಪ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಕೆರೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಈಗ ಕಸ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕೆರೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ?
ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಅಧಿಕೃತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳು ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಪಿನ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಈ ಮೂಲಕ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗೂ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ನೆರೆಹೊರೆಯ ಇತರ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದು, ಅವರೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚೋಪ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.