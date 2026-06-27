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- American Houses: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಂತೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರಣಗಳು!
American Houses: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಂತೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರಣಗಳು!
American Houses: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಂತೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಳಸಿ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮರದ ಮನೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಬನ್ನಿ, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ
ಭಾರತದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ, ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೂರಿನಂತೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಕಟ್ಟದೆ, ಮರದಿಂದ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ಹೇರಳವಾದ ಮರ ಸಿಗುತ್ತೆ
ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಮರದಿಂದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಮೊದಲ ಕಾರಣವೇ ಅಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಲಭ್ಯತೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾಡುಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಮೃದುವಾದ ಮರಗಳು (Softwoods) ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೇ ಮರ ಸಿಗುವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನ ಕೆಲಸ.
ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸಮಯ
ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಮರದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ವರ್ಷವೂ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮರದ ಮನೆಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲೇ ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿಸುವುದರಿಂದ (ರೆಡಿಮೇಡ್), ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೂಲಿ ಹೆಚ್ಚು. ಇಟ್ಟಿಗೆ-ಸಿಮೆಂಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮರದ ಮನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಜನ ಬಳಸಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು.
ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚಳಿ
ಅಮೆರಿಕದ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಮರದ ಮನೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಅಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲವು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗೋಡೆಗಳು ಹೊರಗಿನ ಚಳಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಮರದ ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವಿನ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
இயற்கை சீற்றங்களை எதிர்கொள்ளும் நெகிழ்வுத்தன்மை
ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಭೂಕಂಪ ಪೀಡಿತ ವಲಯಗಳಾಗಿವೆ. ಭೂಕಂಪದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟು ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ (flexibility) ಇರುವುದರಿಂದ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ತೀವ್ರವಾದ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ತಿ ನಾಶವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಮರದ ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೂ, ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದು, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮರುನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು.
ಮರದ ಕೆಲಸ ಸುಲಭ
ಮರದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಏನಾದರೂ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಗೋಡೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಬಹುದು. ಮನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಭಾಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಮರದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಇಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಡೆ ಒಡೆಯುವಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ.
ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್
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