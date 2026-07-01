ಅಮೆರಿಕದ ನಾಸಾ, ತನ್ನ 22 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ನಾಶವಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಲು 'ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಬೂಸ್ಟ್' ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೋಬೋಟಿಕ್ ನೌಕೆಯು ದೂರದರ್ಶಕಕ್ಕೆ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಕ್ಷೆಗೆ ತಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆಯ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ನಾಸಾ (NASA) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ತನ್ನ 22 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ನೀಲ್ ಗೆಹ್ರೆಲ್ಸ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ (Neil Gehrels Swift) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು (Space Telescope) ನಾಶವಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾಸಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನೆರವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ 'ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಬೂಸ್ಟ್' (Swift Boost) ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಹಾಗೂ ದೂರದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ಯುಗವೊಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಏನಿದು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ದೂರದರ್ಶಕ? ಇದರ ಮಹತ್ವವೇನು?
2004 ರಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಗೊಂಡ ನಾಸಾದ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯವನ್ನು ಮೂಲತಃ ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಇದು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ.
- ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ನಿಗೂಢ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಾದ:
- ಗಾಮಾ-ಕಿರಣ ಸ್ಫೋಟಗಳು (Gamma-Ray Bursts)
- ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಗಳು (Black Holes)
- ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು (Neutron Stars)
- ಸೂಪರ್ನೋವಾ ಸ್ಫೋಟಗಳು (Supernova)
ಇವುಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ದೂರದರ್ಶಕವು ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಸ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕಳುಹಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಎಂದು ನಾಸಾ ಭಾವಿಸಿದೆ.
ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ದೂರದರ್ಶಕಕ್ಕಿರುವ ಅಪಾಯವೇನು?
ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ದೂರದರ್ಶಕಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೌರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು (Solar Activities) ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ವಾತಾವರಣದ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘರ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಎಳೆತವನ್ನು (Atmospheric Drag) ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ದೂರದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಎಂಜಿನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಶರತ್ಕಾಲದ (ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್) ವೇಳೆಗೆ ಅದು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ರೋಬೋಟ್ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ: ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ?
ಈ ಅಪಾಯದಿಂದ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾಸಾ, ಅರಿಜೋನಾ ಮೂಲದ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್' (Catalyst Space Technologies) ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು 'ಲಿಂಕ್' (LINK) ಎಂಬ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಹಂತಗಳು:
ಮಾರ್ಷಲ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಕ್ವಾಜಲೀನ್ ಅಟಾಲ್ನಿಂದ 'ನಾರ್ತ್ರೋಪ್ ಗ್ರಮ್ಮನ್' ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪೆಗಾಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಎಲ್ (Pegasus XL) ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ 'LINK' ರೋಬೋಟಿಕ್ ನೌಕೆಯನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉಡಾವಣೆಯಾದ ನಂತರ, LINK ನೌಕೆಯು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ತಲುಪಲು ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದೆ. ನಂತರ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ರೋಬೋಟಿಕ್ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ವಾಯತ್ತವಾಗಿ (Autonomous) ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಕಕ್ಷೆ ಏರಿಕೆ (Boost): ಒಮ್ಮೆ ಡಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, LINK ನೌಕೆಯು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಅಯಾನು ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (Ion Propulsion System) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಕ್ಷೆಗೆ ತಳ್ಳಲಿದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ದೂರದರ್ಶಕದ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಅದು ತನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಉಡಾವಣಾ ಸಮಯ
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಜೂನ್ 30 ರ ಮಂಗಳವಾರದಂದು (ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:47 ಕ್ಕೆ) ಉಡಾವಣೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಉಡಾವಣಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರದ ಕಾರಣ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ್ದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಸಾ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ನೂತನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ, ಜುಲೈ 1, ಬುಧವಾರದಂದು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:13 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ
ಈ 'ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಬೂಸ್ಟ್' ಮಿಷನ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಾಸಾದ ವಿಜ್ಞಾನ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯವೊಂದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲು.
ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ಹಳೆಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಭಾರಿ ವೆಚ್ಚ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಸ ಅಥವಾ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳನ್ನು (Space Debris) ಗಣನೀಯವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ತುಂಬುವುದು, ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಸ್ಥಿರ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನವಾಗಿಸಬಹುದು.