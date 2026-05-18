ಚೀನಾ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಭಾರೀ ಖಜಾನೆ: ಮಿಸೈಲ್, ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ 17 ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜ ಪತ್ತೆ!
ಚೀನಾ ತನ್ನ ಹಿಮಾವೃತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವ 17 ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳ ಬೃಹತ್ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ.
17 ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜ ಧಾತು ಪತ್ತೆ
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಚೀನಾ ಕೈಗೆ ಈಗ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತನ್ನ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಸಬಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಅಸ್ತ್ರವೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ, ಚೀನಾ ತನ್ನ ದುರ್ಗಮ ಹಿಮಾವೃತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು (Missiles) ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ 17 ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜ ಧಾತುಗಳ (Rare Earth Minerals) ಬೃಹತ್ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಸುದೀರ್ಘ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಬಳಿಕ ಸಿಕ್ಕ ಯಶಸ್ಸು
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸೀರಿಯಮ್ (Cerium), ನಿಯೋಡೈಮಿಯಮ್ (Neodymium) ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ರೋಸಿಯಮ್ (Dysprosium) ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಧಾತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 90% ರಷ್ಟು ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಚೀನಾ ಒಂದೇ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಸ ನಿಕ್ಷೇಪದ ಪತ್ತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿದೆ. 'ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಮಾವೃತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಕರಗಿದ ನಂತರ ಚೀನಾದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಸುದೀರ್ಘ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಹಿಮ ಕರಗಿ ಬಯಲಾದ ರಹಸ್ಯ; ಚೀನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು
ಚೀನಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶೀತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ 'ಹೈಲಾಂಗ್ಜಿಯಾಂಗ್' (Heilongjiang) ಮತ್ತು 'ಜಿಲಿನ್' (Jilin) ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಈ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಬಂಡೆಗಳು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ನಿಂದ (Alkaline Granite) ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಇಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅತಿಯಾದ ಶೀತ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯ ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಳಿತದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಿಮ ಗಡ್ಡೆಯಾಗುವ ಮತ್ತು ಕರಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಂಡೆಗಳು
ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಂಡೆಗಳು ಒಡೆದು ಪುಡಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಧಾತುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ಚೀನಾದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸದ್ಯ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ದುರ್ಗಮ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಚೀನಾ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಖಜಾನೆ ಏಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ?
ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಧಾತುಗಳು ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಹೀಗಿದೆ:
ನಿಯೋಡೈಮಿಯಮ್ (Neodymium): ಈ ಧಾತುವನ್ನು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಮಿಸೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮೋಟಾರ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯೋಡೈಮಿಯಮ್ನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ ಅಯಸ್ಕಾಂತಗಳನ್ನು (Magnets) ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜೆಟ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಮೋಟಾರ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಸ್ಪ್ರೋಸಿಯಮ್ (Dysprosium): ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ಗಳು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ಮೋಟಾರ್ಗಳು ಕೆಡದಂತೆ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಡಿಸ್ಪ್ರೋಸಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೀರಿಯಮ್ (Cerium): ಇಂಧನವನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲು (Ignition) ಹಾಗೂ ಯುದ್ಧಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳ (Ammunition) ಸ್ಫೋಟಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವು ತಂದ ಸಂಶೋಧನೆ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಬ್ರಿಟನ್, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಬಲಾಢ್ಯ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸುಧಾರಿತ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ನಿಕ್ಷೇಪ ಚೀನಾದ ಪಾಲಾಗಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ತಲೆನೋವು ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ.
