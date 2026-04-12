ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳ ನಡುವೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿರುವ $70 ಬಿಲಿಯನ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ವಿವರಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಟ್ಟು ಬಾಹ್ಯ ಸಾಲ $138 ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಈ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆಯೇ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಲಂಬನೆಯ ಕುರಿತಾದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ ನೇರ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಾಲವು ಅದರ ಒಟ್ಟು ಬಾಹ್ಯ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಟ್ಟು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಬರೋಬ್ಬರಿ $70 ಬಿಲಿಯನ್ ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಪಾಲು
ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವಾದ 'ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕ್ಲಬ್'ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಈ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು $7.54 ಬಿಲಿಯನ್ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪಾಲೂ ಸೇರಿದೆ.
ಮೈತುಂಬಾ ಸಾಲ ಇದ್ರೂ ಷರೀಫ್ ಶೋಕಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಾಲದ ಸುಳಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಠಿಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಟ್ಟು ಬಾಹ್ಯ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಸುಮಾರು $138 ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿವೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾಲು ದೊಡ್ಡದಿದೆ.
ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿದಷ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವೆಂದರೆ ಅದರ ಒಟ್ಟು ಬಾಹ್ಯ ಸಾಲದ ಸುಮಾರು ಶೇ. 58 ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಬಲಗೊಂಡಷ್ಟೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಪಡಬೇಕಾದ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ನೀಡುವುದು ಅಮೆರಿಕ ಅಲ್ಲ ಚೀನಾ!
ಅಮೆರಿಕದ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ನೀಡಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ (IMF) ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೆಷ್ಟು?
ಕೇವಲ ಸಾಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಮೆರಿಕವು ಕಳೆದ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 1948 ರಿಂದ 2016 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಒಟ್ಟು ನೆರವಿನ ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು $78.3 ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.