ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟ್ ಕಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಲು ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿ ಸಾಕು
Clean toilet sparkling with baking soda and toothpaste ನಿಮ್ಮ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹಳದಿ ಕಲೆ ಎಷ್ಟೇ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲವಾ? ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಾವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ.
ಶೌಚಾಲಯ
ಮನೆ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ನಾನಗೃಹ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದುಬಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೂ, ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಕಟುವಾದ ವಾಸನೆಯು ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ನಾವು ಬಳಸುವ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಅದ್ಭುತ ವರದಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಮೊಂಡುತನದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಇವೆರಡರ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸಿಂಪಡಿಸಿ: ಶೌಚಾಲಯದ ಸೀಟಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಒದ್ದೆಯಾದ ಸ್ಪಂಜಿನೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚುವುದು:
ಮೊಂಡುತನದ ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ. ಸಮಯ: ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು 30 ರಿಂದ 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಇದು ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ.
ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ:
ನಂತರ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ಅಥವಾ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಬಿಳಿ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದ್ದಿಲು ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸಬಾರದು. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಅಥವಾ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
