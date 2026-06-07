ಈ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಲೋಟಸ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ನ ಈ ಸೆಟ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಳೆಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೈಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಬ್ರೈಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ನೀವು ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ರೋಸ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆನಾದರೂ ಸುಂದರವಾದದ್ದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಬಹುದು. ಪರ್ಲ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೇತಾಡುವ ಜುಮ್ಕಿ ತುಂಬಾ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
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