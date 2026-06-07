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ಬಳೆಗಳ ಹೊಸ ಸೆಟ್ ಬಂದಿದೆ: ಈ 6 ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ!

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಬಳೆಗಳ ಸೆಟ್, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ 6 ಬಗೆಯ ಬಳೆಗಳ ಸೆಟ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
fashion Jun 07 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:pinterest
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ಹಸಿರು ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ಜೊತೆ ಲೋಟಸ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್

ಈ ಸೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಲೋಟಸ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್‌ನ ಈ ಸೆಟ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

Image credits: pinterest
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ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಳೆ ಜೊತೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಕಡಗ ಡಿಸೈನ್

ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಳೆಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೈಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಬ್ರೈಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ನೀವು ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ರೋಸ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
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ಪರ್ಪಲ್ ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ಜೊತೆ ಕುಂದನ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್

ಪರ್ಪಲ್ ಬಣ್ಣ ಈಗ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದುದು ಬೇರಿಲ್ಲ. ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಕುಂದನ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.
Image credits: pinterest
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ಕೆಂಪು ಬಳೆ ಜೊತೆ ಕುಂದನ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್

ಮದುಮಗಳ ಕೈಗಳಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಂಪು ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಕುಂದನ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸೆಟ್‌ ಅನ್ನು ನೀವು 500-800 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
Image credits: instagram
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ಪಿಂಕ್ ಗ್ಲಿಟರಿ ಬಳೆ ಜೊತೆ ಕುಂದನ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್

ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಗ್ಲಿಟರಿ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಕುಂದನ್ ಫ್ಲವರ್ ಮತ್ತು ಹರಳುಗಳಿರುವ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲು ಈ ಬಳೆ ಸೆಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
Image credits: nila_bangless@instagram
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ಪರ್ಲ್ ಮತ್ತು ಜುಮ್ಕಾ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್

ನೀವು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆನಾದರೂ ಸುಂದರವಾದದ್ದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಬಹುದು. ಪರ್ಲ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೇತಾಡುವ ಜುಮ್ಕಿ ತುಂಬಾ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. 

Image credits: nazneen_bangles_king_786 USA Instagram

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ಬಳೆಗಳ ಹೊಸ ಸೆಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಈ 6 ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರಳು ಮಾಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

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