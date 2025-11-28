ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಪಾರಿವಾಳವನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಓಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನ
ಕೆಲವರು ಪಾರಿವಾಳವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಅಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಬಾಲ್ಕನಿ, ಗೋಡೆ, ಛಾವಣಿಯ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಾಲದೆಂಬಂತೆ ಅಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಕ್ಕೆ (ಮಲ) ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪಾರಿವಾಳದ ಹಿಕ್ಕೆಯಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡುವ ಇವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಛಾವಣಿಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವ ಕೆಲವು ಸರಳ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆದರುತ್ತವೆ?
ಪಾರಿವಾಳಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಜೋರಾದ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ವಸ್ತುಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹಳೆಯ ಸಿಡಿಗಳು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಟೇಪ್ (Reflective tape) ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಛಾವಣಿ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನೇತು ಹಾಕಿದರೆ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಹರಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿ ಅವು ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.
ಪ್ರತಿಮೆಗಳು
ಹದ್ದುಗಳು ಅಥವಾ ಗೂಬೆಗಳ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಸಹ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಪರಭಕ್ಷಕವೊಂದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಬೇಗನೆ ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಯಾವ ವಾಸನೆಗೆ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ?
ಪಾರಿವಾಳಕ್ಕೆ ಕಟುವಾದ ವಾಸನೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿಂಬೆ, ವಿನೆಗರ್, ಕರ್ಪೂರ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ವಾಸನೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹತ್ತಿ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ವಿನೆಗರ್ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಈ ಸರಳ ತಂತ್ರವು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಪಕ್ಷಿ ನಿವಾರಕ ಸ್ಪ್ರೇ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ನಿವಾರಕ ಸ್ಪ್ರೇಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇವುಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಮಳ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡದೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಈ ಧಾನ್ಯವಿಡಬೇಡಿ
ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಗೋಧಿ, ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಜೋಳದಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಹಿಂಡು ಹಿಂಡಾಗಿ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಗುಂಪುಗೂಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಪಾರಿವಾಳ ಹೋಗಿಸಲು ಔಷಧಿಯೇನು?
ಅನೇಕ ಪಾರಿವಾಳ ನಿವಾರಕ(Pigeon repellent)ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪಾರಿವಾಳ ನಿವಾರಕವು ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿವಾರಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
