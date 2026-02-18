ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಬಳಸುವ ಚಹಾ ಕಪ್ ಬೆಲೆಗೆ 20 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು! ಇದು ಬಲು ದುಬಾರಿ!
Nita Ambani: ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪತ್ನಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದು, ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಕೆಲವು ಹವ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಮುಂಜಾನೆ ಕುಡಿಯುವ ಚಹಾ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾ?
ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ
ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀತಾ ತುಂಬಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ತಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವವನ್ನು ದುಬಾರಿ ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಪ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸರಾಸರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ 10-20 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ತನ್ನ ಮುಂಜಾನೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿಯವರ ದಿನವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡಿಗೆ, ಯೋಗ ಅಥವಾ ಭರತನಾಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವರ ಬೆಳಗಿನ ಚಹಾ.
ಒಂದು ಕಪ್ ಬೆಲೆ 3 ಲಕ್ಷ
ನೀತಾ ಜಪಾನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪಿಂಗಾಣಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ನೋರಿಟೇಕ್ನ ಪ್ರಾಚೀನ/ಕಸ್ಟಮ್ ಚೈನೀಸ್ ಪಿಂಗಾಣಿ ಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಪ್ಗಳು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಂ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಒಂದು ಕಪ್ನ ಬೆಲೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ 50-ಪೀಸ್ ಟೀ ಸೆಟ್ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ.
ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ಶೃಂಗಾರ
ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್, ಆದರೆ ನೀತಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಕ್ಸುರಿ ಲುಕ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಸಹ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಸಂಗ್ರಹದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹40 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉಡುಪು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್:
ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅವರ ಉಡುಪುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೆಡಿಶನಲ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಪರರಿ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸೀರೆಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹40 ಲಕ್ಷ. ಅವರು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಧರಿಸುವ ಹೊಸ ಸೀರೆ, ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಆಭರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ₹10-50 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು.
ಲಕ್ಸುರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್
ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಸುರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಲಾಸಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಲಕ್ಸುರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 2.6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.