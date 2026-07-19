ನೀವು ಹಚ್ಚೋ ಕುಂಕುಮ ಇಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗೋದು, ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಆದಾಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ
ಹಿಂದೂಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕುಂಕುಮ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಬಳಸುವ ಈ ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬಹುತೇಕ ಕುಂಕುಮ ತಯಾರಾಗುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ.
Kaim Village in Maharashtra is The Kumkum Capital of India
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ, ಪೂಜೆ, ಶುಭ ಸಮಾರಂಭ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಕುಂಕುಮ ಇರಲೇಬೇಕು. ಕೇವಲ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿದಿನ ತಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಬಳಸುವ ಈ ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ? ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.
ಕುಂಕುಮ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೋಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರ್ಮಾಲಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೈಮ್' ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮವು ಕುಂಕುಮ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕುಂಕುಮ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಗುಜರಾತ್, ದೆಹಲಿ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ 70 ರಿಂದ 80 ಟನ್ ಕುಂಕುಮ ತಯಾರು
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 70 ರಿಂದ 80 ಟನ್ ಕುಂಕುಮ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕುಂಕುಮ ತಯಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರತಿದಿನ 40 ರಿಂದ 50 ಟನ್ ಕುಂಕುಮ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಕುಂಕುಮ ತಯಾರಿಕೆ ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ. ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸುಮಾರು 300 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಬಂದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದೆ.
20 ಕುಂಕುಮ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟ
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಕುಂಕುಮ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಿದ್ದು, ನೂರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕುಂಕುಮ ತಯಾರಿಕೆಯೇ ಇವರ ಜೀವನೋಪಾಯ. ಕುಂಕುಮದ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಗಂಧ, ಅರಿಶಿನವನ್ನೂ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮಮಂದಿರ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಹಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕುಂಕುಮ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮವು ಕೇವಲ ಕುಂಕುಮದಿಂದಲೇ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
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