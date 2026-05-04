ಪುರುಷರನ್ನ ಅಮ್ಮಾವ್ರ ಗಂಡ ಅನ್ನೋ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮನೆಗೆಲಸ ಮಾಡುವ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ!
Women ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಡಿಗ್ರಿ, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ 'ಮ್ಯಾನೇಜರ್' ಹುದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅಡುಗೆಮನೆ ಕೆಲಸ! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಇತ್ತೀಚಿನ 'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷರು 2025' ವರದಿಯು ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸತ್ಯವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ.
'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷರು 2025' ವರದಿ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷರು 2025' ವರದಿಯು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಈ ದ್ವಂದ್ವ ಜೀವನದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ದೇಶದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮನೆಗೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
MoSPI ವರದಿ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಚಿವಾಲಯ (MoSPI) ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಕಠಿಣ ವಾಸ್ತವವಿದೆ. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ದಾಖಲಾತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಪುರುಷರ ದಾಖಲಾತಿ ಅನುಪಾತ 28.9 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು 30.2 ರ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ
ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಈಗ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 102.54% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು.
ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 289 ನಿಮಿಷ ಮನೆ ಗೆಲಸ
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 289 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಸಂಬಳವಿಲ್ಲದ ಮನೆಗೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಪುರುಷರು ಕೇವಲ 88 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮನೆಗೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಮನೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಹೊರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ದರ (LFPR) 37.5% ರಿಂದ 45.9% ಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ.
ಲಿಂಗಾನುಪಾತ
ವರದಿಯ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಲಿಂಗಾನುಪಾತದ ಸುಧಾರಣೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಜನನ ಲಿಂಗಾನುಪಾತವು 904 ರಿಂದ 917 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ, ಇದು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. 2017-19ರಲ್ಲಿ 904 ಇದ್ದ ಈ ಅನುಪಾತ, 2021-23ರಲ್ಲಿ 917ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿವರೆಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ
ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರ್ಗತ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿಯು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ (mospi.gov.in) ಲಭ್ಯವಿದೆ.
