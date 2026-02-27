ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಅರಳಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
garden tips : ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಅರಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಘಮ ಮನೆ ತುಂಬ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಅರಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು.
ಸರಿಯಾದ ಗಿಡದ ಆಯ್ಕೆ
ನೀವು ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಲು ಯಾವ ಗಿಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅರೇಬಿಯನ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ (ಜಾಸ್ಮಿನಮ್ ಸಾಂಬಾಕ್) ಮತ್ತು ಜಾಸ್ಮಿನಮ್ ಪಾಲಿಯಾಂಥಮ್ನಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿರೋದಲ್ದೆ ಪಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ವೆ.
ಸೂಕ್ತವಾದ ಪಾಟ್,ಮಣ್ಣು
ಕನಿಷ್ಠ 10-14 ಇಂಚು ಆಳದ, ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಪಾಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ತೋಟದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್, ಕೊಕೊಪೀಟ್, ಪರ್ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಮರಳಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶ ಭರಿತ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಬೇರುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಗತ್ಯ
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿದಿನ 4-6 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಇರ್ಬೇಕು. ಬೆಳಗಿನ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸೂಕ್ತ.ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರ್ಬಹುದು.
ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು
ನೀವು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಹೂ ಬಿಡಲು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಆದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಬೇರು ಕೊಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಸಪೋರ್ಟ್
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಳ್ಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಟ್ರೆಲ್ಲಿಸ್, ರೇಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬಿದಿರಿನ ಕೋಲುಗಳಂತಹ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡ್ಬೇಕು. ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳು ಬೆಳೆದಂತೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೋಲುಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇದ್ರಿಂದ ಬಳ್ಳಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೂವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅರಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಹೂ ಹೆಚ್ಚು
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಹೂ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ, ಸಮತೋಲನದ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ. ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಟೀ ಅಥವಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು.
ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿ
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ವಸಂತಕಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೂ ಒಣಗಿದ ನಂತ್ರ, ಗಿಡ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಾಯ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಇದು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಾಗೂ ಮೊಗ್ಗನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಹುಳು ಕಾಟ
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳಗಳು, ಬಿಳಿ ನೊಣಗಳಂತಹ ಕೀಟಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ಸಾವಯವ ದ್ರಾವಣ ಬಳಸಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಮಣ್ಣು, ಬೆಳಕು, ಗೊಬ್ಬರ, ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ ಹೂವಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೈಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.