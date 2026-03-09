Lettuce Grow In Garden: 200 ರೂ. ಸಲಾಡ್ ಎಲೆ ಫ್ರೀ! ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯಿರಿ ಈ 5 ಬಗೆಯ ಲೆಟ್ಯೂಸ್
Home Gardenನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಹವ್ಯಾಸ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನೀವೂ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.
ಸಲಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಸಿರೆಲೆ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚು
ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ಬಳಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಈಗ ಸಲಾಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಜಿಗೆ 100-200 ರೂಪಾಯಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಹವ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಇದು ಬೇಗ ಬೆಳೆಯುವ, ಕಡಿಮೆ ಆರೈಕೆ ಬಯಸುವ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸೊಪ್ಪಿನ ತರಕಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರಿಯಾದ ತಳಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು, ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಬೆಣ್ಣೆಯಂಥ ಎಲೆ
ಬಟರ್ಹೆಡ್ ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ತನ್ನ ಮೃದುವಾದ, ಬೆಣ್ಣೆಯಂತಹ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇದನ್ನು 'ಬೋಸ್ಟನ್ ಲೆಟ್ಯೂಸ್' ಅಥವಾ 'ಬಿಬ್ ಲೆಟ್ಯೂಸ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರ ರುಚಿ ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆನೆಯಂತಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ.
ಕಾಸ್ ಲೆಟ್ಯೂಸ್
ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಲೆಟ್ಯೂಸ್
ರೆಡ್ ಲೀಫ್ ಲೆಟ್ಯೂಸ್
ಮಣ್ಣಿನ ಬಳಕೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು?
