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- ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ Jio ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್: 1,600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಅಂಬಾನಿ ಮೆಗಾ ಪ್ಲಾನ್
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ Jio ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್: 1,600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಅಂಬಾನಿ ಮೆಗಾ ಪ್ಲಾನ್
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ, 600ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಲೋ-ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 'ಡೈರೆಕ್ಟ್-ಟು-ಡಿವೈಸ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ ದುರ್ಗಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ.
600 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾ ಜಾಲ (A Massive LEO Satellite Network)
ಭಾರತೀಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,600 ರಿಂದ 1,650 ಲೋ-ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ (LEO - ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕಕ್ಷೆ) ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಜಿಯೋ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 650 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಲೇಟೆನ್ಸಿ (Latency) ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿವೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ನೇರ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ! (Direct-to-Device Feature)
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ 'ಡೈರೆಕ್ಟ್-ಟು-ಡಿವೈಸ್' (Direct-to-Device) ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇದರ ನೆರವಿನಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ ದುರ್ಗಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಉಪಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲಿವೆ. ಬೆಟ್ಟ-ಗುಡ್ಡಗಳು, ದೂರದ ದ್ವೀಪಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲೂ ಇನ್ಮುಂದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಕರೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ 'ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್'ಗೆ ಜಿಯೋ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ (Taking on Global Rivals)
ಜಿಯೋ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ 'ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್' (Starlink), ಅಮೆಜಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ 'ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೈಪರ್' (Project Kuiper) ಮತ್ತು 'ಇಯುಟೆಲ್ಸ್ಯಾಟ್ ಒನ್ವೆಬ್' (Eutelsat OneWeb) ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ನೇರ ಸವಾಲು ಹಾಕಲಿದೆ.
ಜಿಯೋ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ? (Strategic Move for Future)
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳು, ಹಡಗುಗಳು, ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತಲುಪಿಸಲು ಕಂಪನಿಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಟೆಲಿಕಾಂ ವ್ಯವಹಾರದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿದೇಶಿ ಉಪಗ್ರಹ ಆಪರೇಟರ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಭಾರತದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಿಗಲಿರುವ ಲಾಭಗಳೇನು? (What it Means for Consumers)
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್ ಹಾಕಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಭಾರತದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತಲುಪಲಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ಗಳು ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸದೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 5G ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೂರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮುಖಪುಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ.
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