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- Mobile charging: ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ 100% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ
Mobile charging: ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ 100% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ
phone charging 100% ಬಹುತೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು 100% ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಳಾಗತ್ತಾ?
100% ಚಾರ್ಜ್
ಬಹುತೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು 100% ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ 100% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ 100% ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದರೆ ಅವುಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬರದೆ ಇರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು ತಕ್ಷಣ ಪರಿಣಾಮ ಬಿರಲ್ಲ, ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.
100% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಾರದೇ?
ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 100% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಫೋನ್ ಅನ್ನು 100% ಮಾಡುವುದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬಿಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ 20% ರಿಂದ 80% ಅಥವಾ 90% ನಡುವಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕಾರಣ?
100% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿ ಅಥವಾ ತಣ್ಣನೆಯ ತಾಪಮಾನ. ಫೋನ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗುವುದು, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬಳಸುವುದು ಹಾಗೂ ಚಾರ್ಜ್ ವೇಳೆ ಗೇಮ್ ಆಡುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಆಯುಷ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಆಧುನಿಕ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವಿದೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ iPhone ಮತ್ತು Android ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ Optimized Charging, Adaptive Charging ಹಾಗೂ Charge Limit ಮುಂತಾದ ಫೀಚರ್ಗಳಿವೆ. ಇವು ಬ್ಯಾಟರಿ 100% ಆಗದಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
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