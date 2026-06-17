ಟೈಪ್-ಸಿ ಚಾರ್ಜರ್ನಲ್ಲಿ 'C' ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಟೈಪ್ ಸಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಫೋನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಸಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟೈಪ್ ಸಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿ ಏನು?
ಟೈಪ್ ಸಿ ಚಾರ್ಜರ್
ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಟೈಪ್-ಸಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. ಫೋನ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ಆಟಿಕೆಗಳು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೇಕಾದರೂ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಟೈಪ್-ಸಿ ಕೇಬಲ್ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ 'C' ಅಕ್ಷರದ ಅರ್ಥ ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಟೈಪ್ ಸಿ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವೇನು
ಟೈಪ್-ಸಿ ಯಲ್ಲಿರುವ 'C' ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣರೂಪ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಪೀಳಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನದಿಂದಾಗಿ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ಟೈಪ್-ಎ ಮತ್ತು ಟೈಪ್-ಬಿ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆಕಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಮೂರನೇ ಪೀಳಿಗೆ ಟಾರ್ಜರ್
ಟೈಪ್-ಸಿ ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ, ಸಿ ಗೆ ಪೂರ್ಣರೂಪ ಇದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅದು ತಪ್ಪು. ನಾವು ಈಗ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮೂರನೇ ಪೀಳಿಗೆಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಕಾರವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರ 'C' ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲಿನ ಎರಡು ಪೀಳಿಗೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಟೈಪ್-ಎ ಮತ್ತು ಟೈಪ್-ಬಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಆಗಿತ್ತು.ಜೊತೆಗೆ ಈ ಚಾರ್ಜರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಟೈಪ್-ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಪ್-ಸಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಟೈಪ್ ಸಿ ಚಾರ್ಜರ್
ಟೈಪ್-ಎ ಮತ್ತು ಟೈಪ್-ಬಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಟೈಪ್-ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಟೈಪ್-ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕೇಬಲ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಎಲ್ಲಾ ಡಿವೈಸ್ಗಳಿಗೂ ಹೊಂದುವಂತಹ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ನ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತಹ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆಪಲ್ನ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗ ನೀಡಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾನದಂಡಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿವೆ, ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ನ ಆಕಾರವನ್ನೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಟೈಪ್ ಸಿ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು
ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ನ ಅನುಕೂಲ ಕೇವಲ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಲ್ಲದು. ಹಾಗೆಯೇ, ಟೈಪ್-ಸಿ ಮೂಲಕ ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ವೇಗವೂ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ, ಇದು 10 Gbps ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಾನಿಟರ್, ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ಟೈಪ್ ಡಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಬರುತ್ತಾ
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೈಪ್-ಸಿ ನಂತರ ಟೈಪ್-ಡಿ ನಂತಹ ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾನೂನು, ಇದು ಟೈಪ್-ಸಿ ಅನ್ನು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಟೈಪ್-ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರರ್ಥ, ಅದರ ಗಾತ್ರ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದರೂ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದರ ವೇಗ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
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