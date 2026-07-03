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- ಮೂರು ಜನಪ್ರಿಯ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ನೀವು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?
ಮೂರು ಜನಪ್ರಿಯ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ನೀವು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಆ್ಯಪ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೂರು ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾವ ಆ್ಯಪ್ ಬ್ಯಾನ್, ಕಾರಣವೇನು?
ಮೂರು ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಬ್ಯಾನ್
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಮೂರು ಚೀನಾ ಮೂಲದ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಇ-ರಿಕ್ಷಾಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್, ಆ್ಯಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ಬ್ಯಾನ್
BAT-BMS, Epoch Li-ion ಹಾಗೂ Lossigy ಎಂಬ ಮೂರು ಚೀನಾ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಆ್ಯಪ್ ಬ್ಯಾನ್ಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಪಶ್ಚಮ ಬಂಗಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇ ರಿಕ್ಷಾ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಇ ರಿಕ್ಷಾಗಳಿಗೆ ಚೀನಾ ನಿರ್ಮಿತ ಬ್ಯಾಟರಿ (ಬ್ಯಾಟರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವರು ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ಇ ರಿಕ್ಷಾಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಪನ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ, 10 ರಿಂದ 15 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಈ ‘BAT-BMS’ ನಂತಹ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸಿ ಇ-ರಿಕ್ಷಾದ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು.
ಗೂಗಲ್ಗೆ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ
ಹೀಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದವರು ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಹೋಗುವ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತ. ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕವೇ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಇ ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಗೂಗಲ್ ಗಾಗೂ ಆ್ಯಪಲ್ಗೆ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಐಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಕೇಂದ್ರ ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣನ್ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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