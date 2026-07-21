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- Realme Watch S2: 20 ದಿನಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ, AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ! ರಿಯಲ್ಮಿಯಿಂದ ಬಂತು ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್!
Realme Watch S2: 20 ದಿನಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ, AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ! ರಿಯಲ್ಮಿಯಿಂದ ಬಂತು ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್!
ಟೆಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಯಲ್ಮಿ ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ 'ವಾಚ್ S2' ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 20 ದಿನಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ, 1.43 ಇಂಚಿನ ಅಮೋಲೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ AI ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
Realme Watch S2: ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 ದಿನಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್!
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ಮಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ 'ರಿಯಲ್ಮಿ ವಾಚ್ S2' (Realme Watch S2) ಅನ್ನು ಕಂಪನಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಮಯ ನೋಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಇದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ವಾಚ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಪ್ಪಲಿದ್ದು, ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ರಿಯಲ್ಮಿ ವಾಚ್ S2, ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ರಿಯಲ್ಮಿ ವಾಚ್ S2, 1.43 ಇಂಚಿನ ಅಮೋಲೆಡ್ (AMOLED) ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಮೋಲೆಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೇರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಲು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯ ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ. ಈ ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ಎಂಜಿನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಬಳಕೆದಾರರ ಆರೋಗ್ಯದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾಚ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Realme Watch S2: AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಬೆಲೆಯೂ ಕಮ್ಮಿ!
ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದುಬಾರಿ ವಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಮೋಲೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಯಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ರಿಯಲ್ಮಿ ತನ್ನ ವಾಚ್ S2 ನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಇತರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫೀಚರ್ಗಳಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ರಿಯಲ್ಮಿ ವಾಚ್ S2 ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ಇದು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
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