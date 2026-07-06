ಟ್ರಕ್ ಹಿಂದೆ ಬರೆಯೋ 'Use Dipper At Night' ಬರಹಕ್ಕೂ ಕಾಂಡೋಮ್ಗೆ ಅವಿನಾಭವ ಸಂಬಂಧ
ಟ್ರಕ್ಗಳ ಮೇಲಿನ 'Use Dipper At Night' ಘೋಷಣೆಯು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಲೋ ಬೀಮ್ ಲೈಟ್ ಬಳಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 2016ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಐವಿ/ಏಡ್ಸ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಇದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 'ಡಿಪ್ಪರ್' ಕಾಂಡೋಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
Use Dipper At Night ಘೋಷಣೆ
ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಟ್ರಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ Use Dipper At Night ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಶುರುಮಾಡಿದರು. ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ 'ಡಿಪ್ಪರ್' ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ನ ಲೋ ಬೀಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಎದುರಿಗೆ ವಾಹನ ಬಂದಾಗ, ಹೈ ಬೀಮ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಲೋ ಬೀಮ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎದುರಿಗಿರೋ ಡ್ರೈವರ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಲೈಟ್ ಹೊಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
2016ರಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ
ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಐವಿ/ಏಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ (NACO) ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನವೊಂದನ್ನು ಶುರುಮಾಡಿದವು. ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ 'Use Dipper At Night' ಘೋಷಣೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 'ಡಿಪ್ಪರ್' ಅನ್ನೋ ಕಾಂಡೋಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪರಿಚಯಸಲಾಯ್ತು. ಹೀಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಯ್ತು.
ಮೂರು ಕಾಂಡೋಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ
ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸಲು, 'ಡಿಪ್ಪರ್' ಹೆಸರಿನ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೂರು ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳಿದ್ದ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ಗೆ ಕೇವಲ 2 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯ್ತು. ಈ ಅಭಿಯಾನ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಡಾಬಾ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್, ಟೈರ್ ಅಥವಾ ಪಂಕ್ಚರ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೋಮ್ ಮಾರಾಟ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಡಾಬಾ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್, ಟೈರ್ ಅಥವಾ ಪಂಕ್ಚರ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗಳಂತಹ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಪರ್ ಹೆಸರಿನ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೀಡಲಾಯ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಯ್ತು.
ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ
'Use Dipper At Night' ಅನ್ನೋ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಲೋ ಬೀಮ್ ಲೈಟ್ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆಗಾಗಿಯೇ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಅದೇ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ, ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬದಲಿಸದೆ, ಅದೇ ಪದಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನೂ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು.
ಹೆಚ್ಐವಿ/ಏಡ್ಸ್ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ
ಇವತ್ತಿಗೂ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಟ್ರಕ್ಗಳ ಹಿಂದೆ 'Use Dipper At Night' ಅನ್ನೋ ಘೋಷಣೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಲು ನೆನಪಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಐವಿ/ಏಡ್ಸ್ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಘೋಷಣೆಯ ಹಿಂದೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಎಂಬ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳು ಅಡಗಿವೆ.