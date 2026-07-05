Jharkhand strange news ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಛತ್ರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಎರಡು ಜೀವಂತ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಮೂರನೇ ಹಾವಿನ ಮೃತದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ವೈದ್ಯರೇ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನ ಪತ್ನಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯವೇ ರೋಚಕ.&nbsp;

ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಛತ್ರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ವೈದ್ಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂತುಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಕುಂದಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರಡು ಜೀವಂತ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಸಿ-ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿಂದಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಮೂರನೇ ಹಾವಿನ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾರಕ ಹುಚ್ಚುತನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಇಡೀ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ asianet suvarna news ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿgooglePreferred

ವೈದ್ಯ ಮೂಲ ಹೇಳುವುದೇನು?

ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಬರ್ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಬುದ್ಧ ಭಾರ್ತಿ ಅವರ ಪುತ್ರ 45 ವರ್ಷದ ಬುಧನ್ ಭಾರ್ತಿ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧನ್ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಬಂದ ಎರಡು ಜೀವಂತ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ತೃಪ್ತನಾಗದ ಅವನು ಮೂರನೇ ಹಾವನ್ನು ಸಹ ಅಗಿಯಲು ಮತ್ತು ತಿನ್ನಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದರೆ, ಆ ದೃಷ್ಯ ಅವನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಕೂಗುತ್ತಾ ಅವನನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಬುಧನ್ ಮೂರನೇ ಹಾವನ್ನು ಕೊಂದು ಸತ್ತ ಹಾವನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಾಪ್ಪುರ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ವೈದ್ಯರ ಮುಂದೆ ಸತ್ತ ಹಾವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಾಗ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

ಬುಧನ್‌ ಪತ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಬುಧನ್ ಭಾರತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯರು ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧನ್ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎರಡು ಜೀವಂತ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಅಗಿಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತಿಂದು ನಂತರ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Related Articles

Related image1
Indian Railway: ಓಣಂ ವಿಶೇಷ, Bharat Gaurav ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಸುತ್ತುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ, ಶೇ.33 ರಿಯಾಯಿತಿ
Related image2
India News Live: ಆಪರೇಷನ್​ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಾಲಕಿಯ ಕಾಲಿನ ಮೂಳೆಯನ್ನೇ ಮುರಿದ ವೈದ್ಯರು?

ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಪ್ರತಾಪಪುರ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಭಾರಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಕುಮಾರ್ ಸಂಜೀವ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ಅವರ ಇಡೀ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ತಕ್ಷಣ ಜಾಗರೂಕತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಬುಧನ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.

ಹರಡದ ಹಾವಿನ ವಿಷ!

ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ವಿಷದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಮಾಧಾನಕರ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ವಿಷವು ಹರಡದ ಕಾರಣ ಬುಧನ್ ಭಾರ್ತಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವೈದ್ಯರು ಅವರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಾರಕ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಮತ್ತು ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗದಂತೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಜನರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.