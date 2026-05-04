- Vijay Horoscope: ದಳಪತಿ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು; ಅದೊಂದು ಯೋಗವೇ ಈ 'ವಿಜಯ'ಕ್ಕೆ ಕಾರಣ!?
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಅವರ ಜಾತಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದೂ ಸಮ್ನೆ ಬರಲ್ಲ!
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಧ್ರುವಗಳಂತಿದ್ದ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಸುಮಾರು 105 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಟಿವಿಕೆ, ಹಲವು ಕಡೆ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ನಟ ವಿಜಯ್ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು. ಇವರ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುನರ್ವಸು, ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾದ. ಪುನರ್ವಸು ಎಂದರೆ 'ಮರುಜನ್ಮ' ಅಥವಾ 'ಮತ್ತೆ ಅರಳುವುದು' ಎಂದರ್ಥ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದ ನಂತರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವತಾರ ಎತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರವು ಗುರು ಗ್ರಹದ ಆಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ವಿಜಯ್ಗೆ ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗುರು ಸಂಚಾರ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಅವರು ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಗಗಳಿವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದು 'ಜನವಶೀ ಯೋಗ'. ಈ ಯೋಗವು ಜನರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಬಲವನ್ನು ಈ ಯೋಗ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಾದ ವೃತ್ತಿ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಾದ ಲಾಭ ಸ್ಥಾನ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವಿಜಯ್ ಅವರದ್ದು ಸಿಂಹ ಲಗ್ನ. ಲಗ್ನದಿಂದ 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಂತಹ ಗ್ರಹಗಳಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದಶಾ-ಭುಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುರು ಸಂಚಾರದ ದೃಷ್ಟಿ, ಅವರಿಗೆ 'ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್' ಅಥವಾ 'ನಾಯಕ'ನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಜಾತಕ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಯಾರಿಗಾದರೂ ರಾಜಯೋಗ ಬಂದರೆ, ಅದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 50ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿಜಯ್ಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣಕಾಲ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಶೆಲ್ವಿ ಅವರಂತಹ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆದ ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶನಿ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಗುರು ಸಂಚಾರ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿತ್ತು. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಮನೆ ಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಬಲ ವಿರೋಧವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. *ಗಮನಿಸಿ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಷ್ಟೇ. ನಾಯಕರೊಬ್ಬರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ, ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಜನರ ತೀರ್ಪು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.*
ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಇದರ ನಿಖರತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.