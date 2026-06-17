ಉದ್ದೇಶ ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರೂ ಗಂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಬಾರದ 7 ಕೆಲಸಗಳಿವು
Things to avoid when husband leaves for work: ಗಂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಡತಿ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪತಿಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿರುವ ಈ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು?
ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸಬೇಕಾದರೆ ಕೆಲವು ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪತಿ ಕೆಲಸ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಪತ್ನಿಯರು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಇವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಂತಹ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುವುದು
ಪತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟ ತಕ್ಷಣ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಉಪ್ಪು, ಸೂಜಿ, ಕತ್ತರಿ, ಚಾಕುವಿನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು
ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು
ಪತಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಮುಂದೆ ನೀರು ಸುರಿಯುವುದನ್ನು ಅಶುಭ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಕೆಟ್ಗಳು, ಕೊಡಗಳು ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಇಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ (ಬೋರಲಾಗಿ) ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆ.
ತಕ್ಷಣ ಮನೆ ಗುಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಒರೆಸುವುದು
ತಕ್ಷಣ ಮನೆ ಗುಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಒರೆಸುವುದು
ಪತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟ ತಕ್ಷಣ ಮನೆ ಗುಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಒರೆಸುವುದನ್ನು ಅಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ನಂಬಿಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆದ ನಂತರವೇ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ತಲೆ ತೊಳೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು
ತಲೆ ತೊಳೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು
ಪತಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೊರಟ ತಕ್ಷಣ ಪತ್ನಿ ತಲೆ ತೊಳೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಕೂದಲು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದು
ಕೂದಲು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದು
ಪತಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಕೂದಲು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇವು ರಾಹು-ಕೇತುಗಳ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪತಿಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಮೇಕಪ್ ಅಥವಾ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು
ಮೇಕಪ್ ಅಥವಾ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು
ಕೆಲವರು ಪತಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮೇಕಪ್ ಅಥವಾ ಧರಿಸಿರುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪತಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆಯದಿರುವುದು ಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು
ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು
ಪತಿ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಟ ತಕ್ಷಣ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದನ್ನು ಸಹ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಖಚಿತವಾಗಿ ನಿಜ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಧೃಡೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಸಂಬಂಧಿತ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.)