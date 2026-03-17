- Vastu Tips: ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲಾಂದ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ!
Vastu Tips: ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲಾಂದ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ!
Vastu Tips: ಈ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಉಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸೋದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು
ಇಸ್ರೇಲ್, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತದ ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿದ್ದು, ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ವಾಸ್ತು
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಲು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮನೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು?
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೌವ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳವೆಂದರೆ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕು (ಅಗ್ನಿ ಕೋನ). ಇದನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ಅಂಶದ ದಿಕ್ಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೌವ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಈ ದಿಕ್ಕು ಕೂಡ ಶುಭಕರ.
ಆಗ್ನೇಯದಲ್ಲಿ (ಅಗ್ನಿ ಕೋನ) ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನೈಋತ್ಯ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವವನ್ನು ಸಹ ಉತ್ತಮ ದಿಕ್ಕುಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಡಬೇಡಿ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೌವ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಇಡಬಾರದು. ಈ ದಿಕ್ಕು ನೀರಿನ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನೀರು ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯ ಅಂಶಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.