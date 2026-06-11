ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಯಡವಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ
ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ. ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಮದುವೆ ತಯಾರಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲ ತಪ್ಪುಗಳು ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇವಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಸಾಧನವಲ್ಲ. ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ತರುವ ಮಾಧ್ಯಮ. ಕಾರ್ಡ್ನ ಬಣ್ಣ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪದಗಳ ಆಯ್ಕೆ ವಧು-ವರರ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್ ಮುದ್ರಿಸುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬಣ್ಣ
ಬಣ್ಣಗಳು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವು ನೇರವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ, ಕೇಸರಿ, ಮರೂನ್ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಮಂಗಳಕರ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಗುರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ.
ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಇರಲಿ :
ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಕಾರ್ಡ್ನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಚಿತ್ರ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ, ಓಂ ಅಥವಾ ಕಲಶದ ಚಿತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಗಣೇಶ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ. ಅವನ ಚಿಹ್ನೆ ಸುಗಮ ವಿವಾಹವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೆಟ್ಟ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ.
ಕಾರ್ಡ್ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ
ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ತತ್ವಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಯತಾಕಾರದ ಅಥವಾ ಚೌಕಾಕಾರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಈ ಆಕಾರಗಳು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂಡಾಕಾರ, ದುಂಡಗಿನ ಅಥವಾ ತ್ರಿಕೋನ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಪದ ಬಳಕೆ
ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಭಾಷೆ ಗೌರವಯುತ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಅಥವಾ ಶುಭ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಅತಿಥಿಗಳು ಓದಲು ಕಷ್ಟವಾಗದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಮಸುಕಾದ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಾಗಿದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಚರ್ಮದ ಬಳಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿ
ಹೊಳೆಯುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಕಾಗದವನ್ನು ಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ಬಳಸುವ ಪೇಪರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಚರ್ಮವನ್ನು ಅಶುದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಾಗದವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಡ್ ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ
ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಮನೆ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ. ಆ ನಂತ್ರ ನೀವು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.