ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಪಕ್ಕ, ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಕಷ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲೆ
Eating direction vastu tips: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಎರಡರ ಪ್ರಕಾರವೂ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬೆನ್ನತ್ತುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ
ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ
ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಥಳ, ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಂದಿನ ಜಂಜಾಟದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ತಿನ್ನುವುದು
ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ತಿನ್ನುವುದು
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಚ ಅಥವಾ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಶುಭಕರವಾದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವಾಗಲೂ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ತಿನ್ನಬೇಕು.
ಗಲೀಜಾದ ಸ್ಥಳಗಳು
ಗಲೀಜಾದ ಸ್ಥಳಗಳು
ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಳಕಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ) ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಡುಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹತ್ತಿರ
ಅಡುಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹತ್ತಿರ
ಅಡುಗೆ ಒಲೆ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ತಿನ್ನುವುದು ಕೂಡ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಉದ್ವೇಗ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಕಲಹಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಊಟ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಹತ್ತಿರ
ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಹತ್ತಿರ
ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ (ಮೇನ್ ಡೋರ್) ಅಥವಾ ಹೊಸ್ತಿಲ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ಭೋಜನ ಮಾಡಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಊಟ ಮಾಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
Disclaimer: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೇವಲ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.