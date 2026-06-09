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ಗಡಿಯಾರದ ಶೇಪ್, ಕಲರ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು?

ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗೆ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.
vaastu Jun 09 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:Getty
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ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಾಗ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Image credits: Getty
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ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು?

ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಗಡಿಯಾರ ಇಡುವುದು ಶುಭ. ಈ ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

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ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರ ಇಡಬಾರದು?

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಇಡಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.
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ಗಡಿಯಾರದ ಆಕಾರ ಹೇಗಿರಬೇಕು?

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಕಾರಗಳ ಗೋಡೆ ಗಡಿಯಾರಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೌಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಗಡಿಯಾರ ಇಡಬೇಕು. ಓವಲ್ ಅಂದರೆ ಅಂಡಾಕಾರದ ಗಡಿಯಾರ ಬಳಸಬಾರದು.

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ಗಡಿಯಾರದ ಬಣ್ಣ ಹೇಗಿರಬೇಕು?

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಗಡಿಯಾರ ಇಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಕಾಶ ನೀಲಿ, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ. ಕಪ್ಪು, ಗಾಢ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಕಂದು ಬಣ್ಣದಂತಹ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

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ಈ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಡಿ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಹೋದ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಇಡಬಾರದು. ಈ ಗಡಿಯಾರಗಳಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

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