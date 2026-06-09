ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಗಡಿಯಾರ ಇಡುವುದು ಶುಭ. ಈ ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಕಾರಗಳ ಗೋಡೆ ಗಡಿಯಾರಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೌಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಗಡಿಯಾರ ಇಡಬೇಕು. ಓವಲ್ ಅಂದರೆ ಅಂಡಾಕಾರದ ಗಡಿಯಾರ ಬಳಸಬಾರದು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಗಡಿಯಾರ ಇಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಕಾಶ ನೀಲಿ, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ. ಕಪ್ಪು, ಗಾಢ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಕಂದು ಬಣ್ಣದಂತಹ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಹೋದ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಇಡಬಾರದು. ಈ ಗಡಿಯಾರಗಳಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
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