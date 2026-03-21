ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಭಿಕ್ಷುಕನನ್ನು ಸಹ ಶ್ರೀಮಂತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಈ 4 ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
Money Plant Vastu Tips Kannada: ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡುವುದರಿಂದ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದು ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಡದಿರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು?
ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು (North-East)
ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಂದಿಗೂ ಇಡಬೇಡಿ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಧಿಪತಿ ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ. ಆದರೆ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಿಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡವಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ.
ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು
ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡುವುದು ಕೂಡ ಅಶುಭ. ಇದು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಮನಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ?
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ (South-East) ಇಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು 'ಅಗ್ನಿ ಕೋನ' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಧಿಪತಿ ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡವಿದ್ದರೆ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚುವುದಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಈ 4 ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ
ಎಂದಿಗೂ ಒಣಗಬಾರದು: ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು: ಗಿಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಹಸಿರಾಗಿರಲು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗಬಾರದು: ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡ. ಇದರ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಕೆಳಗೆ ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ ಹರಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೇಲ್ಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಗಿಡದ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ (ಮೇಲಕ್ಕೆ) ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿ
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು 'ಮಣ್ಣಿನ ಕುಂಡ' ಅಥವಾ 'ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿ'ಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದು ಅದರ ವಾಸ್ತು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.