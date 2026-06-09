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- ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಂಚ, ಹಾಸಿಗೆ, ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ
ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಂಚ, ಹಾಸಿಗೆ, ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ
Garuda Purana: ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಮರಣದ ನಂತರ ಮೃತರ ಬಟ್ಟೆ, ಮಂಚ ಮತ್ತು ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಶುಭ. ಇದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಸ್ತು
ಮರಣದ ನಂತರ, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ನೆನಪುಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಸಹ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೃತರ ಬಟ್ಟೆ, ಮಂಚ, ಹಾಸಿಗೆ, ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಮರಣದ ನಂತರ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೃತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮೃತರ ವಸ್ತುಗಳ ಕುರಿತಾದ ವಿವರ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಸಾವು ಆತ್ಮದ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ, ದೇಹದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಮರಣದ ನಂತರ ಆತ್ಮವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಲೌಕಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಮೃತರ ಬಟ್ಟೆ, ಮಂಚ ಮತ್ತು ಹಾಸಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಮೃತರ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಬಟ್ಟೆ, ಹಾಸಿಗೆ, ಕಂಬಳಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು. ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಮರಣದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಳಸಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆತಂಕ, ದುಃಸ್ವಪ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಶುಭವೇ?
ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೃತರ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ಗತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬಡ ಕುಟುಂಬ, ಸಂತ ಅಥವಾ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಶುಭ. ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಗಲಿದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಯಾಣವು ಸುಖಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಾಸಿಗೆಯ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಾಸಿಗೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಮೃತರ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ದಾನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ, ಹಾಸಿಗೆ, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ, ಗಂಗಾ ಜಲದಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಸೂತಕ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ದಾನವನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಹಿಂದೂ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಶೋಕಾಚರಣೆಯ ಅವಧಿ ಅಥವಾ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು ಮರಣದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 13 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಶೋಕಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂತಕ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಮನೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಮೃತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮಂಗಳಕರ.