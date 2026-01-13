Vastu tips: ನೀವು ಮರೆತೂ ಸಹ ಈ 3 ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬೆಡ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಡಿ
Things not to keep in bedroom: ವಾಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಯಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರೆತೂ ಇಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ಯಾವು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ
ವಾಸ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಮರೆತೂ ಇಡಬಾರದು
ದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆ
ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುವ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಧಾನ್ಯಗಳು
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಅವು ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಕು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಕನ್ನಡಿ
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಕನ್ನಡಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಾರದು. ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡದ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಡಿ
ಹಾಗಾಗಿ, ವಾಸ್ತು ಎಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ.