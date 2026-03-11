Kannada

ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ಮನೆಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಹಣದ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಲಹ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. 

ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಅಥವಾ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳು

ಹೌದು. ಇವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವೇಗ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಳ್ಳುಗಳು ಜೀವನದ ಅಡೆತಡೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ.

ಜಾಲಿ ಗಿಡ

ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ವಾದ-ವಿವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.

ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ

ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಇರುವುದು ಅಶುಭ.

ಹಾಲು ಬರುವ ಗಿಡಗಳು

ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳ ಎಲೆ ಮುರಿದಾಗ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹಾಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಮನೆಯವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಮತ್ತು ಧನಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೇಡ

ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳಿಲ್ಲದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ. ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಹೊರಗಿನ ಗೇಟ್ ಅಥವಾ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬಳಿ ಇಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೇಡ.

