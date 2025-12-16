Kannada

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತು ಬೀಳಿಸುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.

life Dec 16 2025
Author: Ashwini HR Image Credits:Pixabay
Kannada

ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು?

ಇಂದು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಬೀಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದು ನೋಡೋಣ..

Image credits: Pixabay
Kannada

ಉಪ್ಪು ಚೆಲ್ಲುವುದು ಅಶುಭದ ಸಂಕೇತ

ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲದೆ ರುಚಿ ಅಪೂರ್ಣ. ಉಪ್ಪು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪ್ಪು ಚೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Pixabay
Kannada

ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ

ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಉಪ್ಪು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದರ್ಥ. ಧೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಣವು ನಿಮಗೆ ಸಿಗದಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.

Image credits: Pixabay
Kannada

ಸಕರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತೆ

ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಉಪ್ಪು ಚೆಲ್ಲುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಕರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಕ್ಷೀಣಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಕರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕಲಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

Image credits: Pixabay
Kannada

ಚೆಲ್ಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ

ನೀವು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಚೆಲ್ಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಬಹುದು.

Image credits: Pixabay
Kannada

ಬಿಳಿ ವಸ್ತು ದಾನ ಮಾಡಿ

ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಬೀಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಬಿಳಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ. ಈ ಪರಿಹಾರವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಕರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Pixabay
Kannada

ನಕರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆ ಬೇಡ

ಆದರೆ ಈ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ನಕರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು.

Image credits: Getty

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊದಿಕೆ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೀಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್!

ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ 7 ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ!

ರಾತ್ರಿ ಬೆಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಥಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್, ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಿದ ಯುವತಿ

ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರಲು ಇಲ್ಲಿವೆ 6 ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ಸ್!