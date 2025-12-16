ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತು ಬೀಳಿಸುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.
ಇಂದು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಬೀಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದು ನೋಡೋಣ..
ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲದೆ ರುಚಿ ಅಪೂರ್ಣ. ಉಪ್ಪು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪ್ಪು ಚೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಉಪ್ಪು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದರ್ಥ. ಧೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಣವು ನಿಮಗೆ ಸಿಗದಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಉಪ್ಪು ಚೆಲ್ಲುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಕರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಕ್ಷೀಣಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಕರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕಲಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ನೀವು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಚೆಲ್ಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಬಹುದು.
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಬೀಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಬಿಳಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ. ಈ ಪರಿಹಾರವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಕರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ನಕರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊದಿಕೆ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೀಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್!
ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ 7 ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ!
ರಾತ್ರಿ ಬೆಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಥಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್, ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಿದ ಯುವತಿ
ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರಲು ಇಲ್ಲಿವೆ 6 ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ಸ್!