ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ ಈ ಮೂರ್ತಿ… ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ!
Vastu Tips: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬಿಳಿ ಆನೆಯನ್ನು ಶುಭ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಬಿಳಿ ಆನೆಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ನೋಡೋಣ.
ಗಣೇಶನೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಸಂಪರ್ಕ
ಆನೆಯು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವವ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗಣೇಶನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಆನೆಯ ಮುಖದ ರೂಪವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಐರಾವತದ ರಹಸ್ಯ
ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ ಇಂದ್ರನ ವಾಹನ ಬಿಳಿ ಆನೆ ಐರಾವತ. ಐರಾವತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೋದರಿಂದ ಸಂಪತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ..
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಆನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು ಯಾವುದು?
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಳಿ ಆನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಆನೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೊಂಡಿಲು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಕ್ಕೆ?
ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಸೊಂಡಿಲು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಸೊಂಡಿಲು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಸೊಂಡಿಲು ಹೊಂದಿರುವ ಆನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ
ಮುರಿದ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಧೂಳಿನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಿ. ಗೌರವದಿಂದ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಬಿಳಿ ಆನೆಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.