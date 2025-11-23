Vastu Tips: ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ, ಸಂಬಂಧ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ
Gifts to avoid Vastu: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಬದಲಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ..
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ
ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಜನರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು. ಅಂತಹ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧಗಳು
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಚಾಕು, ಕತ್ತರಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧಗಳು ಹಾಗೂ ಚೂಪಾದ ಅಥವಾ ಮೊನಚಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಾರದು. ಅಂತಹ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಅಪಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.
ಇವನ್ನೂ ಕೊಡಬಾರದು
ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೈಗಡಿಯಾರ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಅಂತಹುದೇ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೊಡಬಾರದು. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ನೀಡುವವರು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಕಪ್ಪು ವಸ್ತುಗಳು
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ, ಬೂಟುಗಳು ಅಥವಾ ಛತ್ರಿಗಳಂತಹ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಾರದು. ಇವು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಸಹ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮಂಗಳಕರ
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ತುಳಸಿ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಬಿದಿರಿನಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಮನೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಮೆಗಳಂತಹ ಶುಭ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.