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- ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
Vastu tips for home in Kannada: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದು ಅನೇಕ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮನೆಯ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ (Positivity) ಮತ್ತು ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಾಸ್ತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ (ಬಾತ್ರೂಮ್) ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸುಲಭ ಉಪಾಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕಿಚನ್-ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪಕ್ಕ ಇರೋದು ಬೇಡ
ಕಿಚನ್-ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪಕ್ಕ ಇರೋದು ಬೇಡ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಅದರ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶೌಚಾಲಯದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಸರಿಯಾದ ಗಿಡಗಳಿರಲಿ
ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಸರಿಯಾದ ಗಿಡಗಳಿರಲಿ
ಮನೆಯ ಮುಂಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹಾಲು ಬರುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇವು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳಿದ್ದರೆ ಶತ್ರುಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಬೇರೆ ಇರಲಿ
ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಬೇರೆ ಇರಲಿ
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಕ್ (ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಇತರ ಮೂಲಗಳು) ಒಂದೇ ಹತ್ತಿರ ಇರಬಾರದು. ವಾಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ತತ್ವಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮನೆಯ ಶಾಂತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ.
ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ (ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ)
ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ (ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ)
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಮುಂಬಾಗಿಲ ಎದುರು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ಇದು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮನೆಯವರ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ
ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ
ಮನೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. ಜೇಡರ ಬಲೆಗಳು, ಹಳೆಯ ಗುಜರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಕೃಪೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ.