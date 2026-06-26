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- ಉಪ್ಪಿನ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಲವಂಗ ಇಡಿ ಸಾಕು.. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಈ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗುತ್ತವೆ!
ಉಪ್ಪಿನ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಲವಂಗ ಇಡಿ ಸಾಕು.. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಈ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗುತ್ತವೆ!
Vastu Shastra tips Kannada: ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಲವಂಗ ಕೇವಲ ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನೆಯ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೂ ಬದಲಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ.
ಉಪ್ಪಿನ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ 5 ಲವಂಗ ಇಡುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನ
ಉಪ್ಪಿನ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ 5 ಲವಂಗ ಇಡುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನ
ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾರ್ಥವೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (Energy) ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಾಧಾರಣ ಉಪ್ಪು ಕೇವಲ ರುಚಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನೆಯ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ಸರಳ ಉಪಾಯಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಉಪಾಯವೆಂದರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ 5 ಲವಂಗಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು.
1.ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ದೂರವಾಗುತ್ತೆ
1.ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ದೂರವಾಗುತ್ತೆ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉಪ್ಪಿಗೂ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಹು-ಕೇತುಗಳಿಗೂ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಇತ್ತ ಲವಂಗವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪಿನ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ 5 ಲವಂಗಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಹಣದ ಹರಿವು ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣ ಮರಳಿ ಬರುವ ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಲು ಬಯಸುವವರು ಈ ಉಪಾಯವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಬಹುದು.
2. ಮನೆಯ ಕಲಹಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತೆ
2. ಮನೆಯ ಕಲಹಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತೆ
ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಸದಾ ಜಗಳ, ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ (Negative Energy) ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಉಪ್ಪು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಲವಂಗ ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಉಪ್ಪಿನ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಲವಂಗ ಇಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ 'ಹೆವಿನೆಸ್' ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಈ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಗಾಜಿನ ಡಬ್ಬದ ಬಳಕೆ: ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಉಪ್ಪನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಉಪ್ಪನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಾಜಿನ (Glass) ಜಾರ್ ಅಥವಾ ಡಬ್ಬದಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು.
ಇಡೀ ಲವಂಗಗಳು: ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ 5 ಲವಂಗಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಮೊಗ್ಗು (ಫೂಲ್) ಒಡೆದಿರಬಾರದು ಅಥವಾ ಲವಂಗ ಮುರಿದಿರಬಾರದು.
ಶುಕ್ರವಾರ ಅಥವಾ ಶನಿವಾರ
ಶುಕ್ರವಾರ ಅಥವಾ ಶನಿವಾರ
ಈ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಥವಾ ಶನಿವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ದಿನ. ಉಪ್ಪಿನ ಡಬ್ಬದ ಒಳಗಡೆ ಈ 5 ಲವಂಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಿ ಇಡಿ. ನಂತರ ಈ ಡಬ್ಬವನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು
ನೀವು ಈ ಉಪ್ಪನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಅಡುಗೆಗೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಲವಂಗಗಳು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಮೆತ್ತಗಾದರೆ ಅಥವಾ ಹಾಳಾದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಯಾವುದಾದರೂ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ 5 ಲವಂಗಗಳನ್ನು ಇಡಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟರೆ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
Disclaimer: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.