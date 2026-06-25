ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದೇ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಪವರ್ ಫುಲ್ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ
Vastu Tips: ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ಬೀಳಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ 4 ಪವರ್ ಫುಲ್ ಆಗಿರುವ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಮನೆಯಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ತರುತ್ತದೆ.
ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದೇ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ?
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ, ಹಣವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಕೆಲಸ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಅನಗತ್ಯ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ. ಯಾವುದೇ ಜನರ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿದ ನೀರಿನಿಂದ ಒರೆಸುವುದು
ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಮೊದಲು ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವನ್ನು ದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಬಾರಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಮನೆಯನ್ನು ಒರೆಸುವಾಗ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಫಿಟ್ಕರಿ ಪರಿಹಾರ
ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಹಾರವು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿದರೆ ಈ ಫಿಟ್ಕರಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಫಿಟ್ಕರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಗಂಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ, ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ನೇತುಹಾಕಿ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಕೌಂಟರ್ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಬಳಿಯೂ ಮರೆಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ 'ಸ್ವಸ್ತಿಕ' ಅಥವಾ 'ಓಂ' ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮಂತನ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಕುದುರೆ ಲಾಳ ಕೂಡ ಹಾಕಬಹುದು.
ಕರ್ಪೂರ ಮತ್ತು ಲವಂಗದ ಆರತಿ
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 2-3 ಕರ್ಪೂರದ ತುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು 2 ಲವಂಗವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪ ಅಥವಾ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ. ಹೊಗೆಯನ್ನು ಮನೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.