Vastu Tips: ದಿಢೀರ್ ದುಡ್ಡಿನ ಹರಿವು.. ಈ ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿ ವಸ್ತುವನ್ನ ಮನೆಯ 5 ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿ
Alum Vastu Remedies: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಲ್ಲವು. ಅಂತಹವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಡುವುದು.
ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ
ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ
ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಕರಿ (Alum) ಅಥವಾ ಪಟಿಕವನ್ನು ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ಶೇವಿಂಗ್ ನಂತರ ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮನೆಯ ಈ 5 ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಟಿಕವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ದೂರವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ (Main Gate)
ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ (Main Gate)
ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕವೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಟಿಕದ ತುಂಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಅದನ್ನು ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ನೇತುಹಾಕಿ. ಇದು ದೃಷ್ಟಿದೋಷ, ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ತಂತ್ರ-ಮಂತ್ರಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ನಾನದ ಮನೆ (Bathroom)
ಸ್ನಾನದ ಮನೆ (Bathroom)
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ನಾನದ ಮನೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾನದ ಮನೆಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಟಿಕದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಡಿ. ಗಾಜು ಮತ್ತು ಪಟಿಕದ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸ್ನಾನದ ಮನೆಯ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. (ಗಮನಿಸಿ: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಈ ಪಟಿಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು).
ಲಾಕರ್ ಅಥವಾ ತಿಜೋರಿ (Locker)
ಲಾಕರ್ ಅಥವಾ ತಿಜೋರಿ (Locker)
ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದರೂ ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಕೆಂಪು ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಟಿಕದ ತುಂಡನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂದೂರ ಹಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟಿ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಿಜೋರಿ ಅಥವಾ ಹಣ ಇಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಇದು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಹಣದ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ದಿಂಬಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಡಿ (Under the Pillow)
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ದಿಂಬಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಡಿ (Under the Pillow)
ರಾತ್ರಿ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ದಿಂಬಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಂಚದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟಿಕದ ತುಂಡನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ (Office Desk)
ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ (Office Desk)
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯ ಕೌಂಟರ್ನ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ (ಯಾರಿಗೂ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸದಂತೆ) ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ಪಟಿಕದ ತುಂಡನ್ನು ಇಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮನೆ ಒರೆಸುವಾಗ, ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಪಟಿಕದ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪನ್ನು (Rock Salt) ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಮನೆಯ ಪೂರ್ತಿ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಫ್ರೆಶ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.