ಬಾತ್ರೂಂನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಇರಲು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಖಾಲಿಯಾದೀತು!
Bathroom Vastu: ಬಾತ್ರೂಂನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಈ ವಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಡತನವನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಸ್ತುವಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಗಾಢವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಮನೆಯ ಸುಖ-ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂದೇ ಈ 3 ಸುಲಭ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಬಹಳ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥ
ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು ಬಾತ್ರೂಂನಲ್ಲಿ ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಖಾಲಿ ಬಿಡಬಾರದು ಎಂದು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಮಾತು ಅಥವಾ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥವಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಖಾಲಿ ಬಕೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಎಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
1. ಹಣದ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು
ವಾಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಕಾರ, ನೀರಿನ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಧನ (ಹಣ) ದೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹರಿಯುವ ನೀರು ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಖಾಲಿ ಬಕೆಟ್ ಅಭಾವ ಅಥವಾ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಕೆಟ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಬಕೆಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಖದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
2. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಒತ್ತಡ
ಬಾತ್ರೂಂ ಎನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ (Negative Energy) ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಖಾಲಿ ಬಕೆಟ್ ಈ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಗ್ರಹಗಳ ಆಟ (ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ)
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಬಂಧ ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಸಂಬಂಧ ಶನಿ ದೇವನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಕೆಟ್ ಗಲೀಜಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೂಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ಹಾಳಾಗತೊಡಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಕೊಡುತ್ತದೆ.
4. ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ
ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಾತ್ರೂಂ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತುಂಬಿದ ಬಕೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವ ಬಾತ್ರೂಂ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಬಕೆಟ್ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ 3 ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಲ್ಲವು
ರಾತ್ರಿ ಬಕೆಟ್ ತುಂಬಿಸಿ ಮಲಗಿ: ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬಕೆಟ್: ವಾಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಬಾತ್ರೂಂನಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಟಬ್ ಬಳಸಿ, ಇದು ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಖಾಲಿ ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಇಡಿ: ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಖಾಲಿ ಇಡಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಳೆದು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ (ಬೋರಲಾಗಿ) ಇಡಿ.