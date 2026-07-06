ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ 5 ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳುತ್ತೀರಾ? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶುಭದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡೋಣ.&nbsp;

ಶುಭ ಶಬ್ಧಗಳು

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ದಿಕ್ಕುಗಳು, ದ್ವಾರಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಕೇಳುವ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಬ್ದಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಐದು ಶುಭ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.

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ಶಂಖದ ಧ್ವನಿ

ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಶಂಖದ ಶಬ್ದವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಿತ್ಯವೂ ಶಂಖವನ್ನು ಊದುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಹೆಚ್ಚು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗಂಟೆ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಯ ಸುಮಧುರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶಬ್ದವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

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ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ

ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು, ಮೈನಾಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸುಮಧುರ ಚಿಲಿಪಿಲಿಯನ್ನು ಶುಭ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಚೈತನ್ಯ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ನಗು

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನಗುವ ಮತ್ತು ಓಡಾಡುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಹಸುವಿನ ಶಬ್ದ

ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ಹಸುವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಹಸು ಕೂಗುವುದನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಶುಭ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.