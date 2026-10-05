Telugu Indian Idol: ತೆಲುಗಿನ ಜನಪ್ರಿಯ 'ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್' ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಪಸರಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಗಾಯಕ ದರ್ಶನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಗಾಯನ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನಡೆದ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ತೆಲುಗಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಸರಿಗಮಪ ಸೀಸನ್ 20ರ ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಗಾಯಕ ದರ್ಶನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಕಂಠಸಿರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯಭಾಷೆಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮೂರಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬೆನ್ನುತಟ್ಟಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ತೆಲುಗು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಲರವ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸ್ಪರ್ಧಿ ದರ್ಶನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. "ಇದು ತೆಲುಗು ಶೋ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಇವರು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪರ್ಧಿ" ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಮುಂದುವರಿದು, "ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ?" ಎಂದು ಕುಶಲ ಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ದರ್ಶನ್ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದಿಂದ "ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ?" ಎಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಉತ್ತರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಮೈಜುಮ್ಮೆನಿಸಿದ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ನಟಿಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಹಾಡನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು, ಕಿವಿತುಂಬಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಿದರು. "ನಿಮ್ಮ ಹಾಡು ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಮೈಜುಮ್ಮೆನಿಸಿತು (Goosebumps). ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತು, ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಡುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊಗಳಲು ನನ್ನ ಬಳಿ ಪದಗಳೇ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದರು.
ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ
ಮಾತಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, "ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನುಡಿದರು. ನೆರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಾಯಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೂಲಕ ಅನ್ಯಭಾಷಿಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ದರ್ಶನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ನಟಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ನಾಡು-ನುಡಿ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಬೆಂಬಲ
ಕನ್ನಡ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತೆಲುಗು ಹಾಡನ್ನು ಯಾವುದೇ ಉಚ್ಚಾರಣಾ ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಡಿರುವುದು ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ವಿಶೇಷ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಕೇವಲ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಡ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಕಂಠಸಿರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದರು.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಕನ್ನಡದ ಮುದ್ದಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ತುಣುಕು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಪರಭಾಷೆಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ದರ್ಶನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.