ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ. ಸದ್ಯ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಅಕ್ಕ ನಿತ್ಯಾ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣನ ಉತ್ತಮ ಗೆಳತಿಯಾಗಿ ನಿತ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ನಿತ್ಯಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟರ್ನ್ ಗಳೂ ಇದ್ದವು. ತೇಜಸ್ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ, ಕರ್ಣ ಜೊತೆ ಮದುವೆ, ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಪಾತ್ರ.
ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮೋಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಡುವೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ, ಮೇಘಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಸುಂದರವಾದ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಸುಂದರವಾದ ಕೊರಿಯಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
Miss you as nitya.. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮನ ಮುಟ್ಟಿದ ಪಾತ್ರ ನಿತ್ಯ. ನಿತ್ಯ ಎಂದರೆ ಧೈರ್ಯವಂತೆ, ನಿತ್ಯ ಎಂದರೆ ತಂಗಿಯ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವಳು.
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಳು ಎಂದು...miss you so much nitya ಎಂದು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
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