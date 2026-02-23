- Home
- ನೀವ್ ಏನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಶಿವು-ಪಾರುಗೆ ಮಕ್ಮಲ್ ಟೋಪಿ ಫಿಕ್ಸ್; ರೋಚಕ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಯ್ಯ
ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಪರಶು ಮತ್ತು ರತ್ನಾಳ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು, ಪರಶುನನ್ನು 'ಅಪ್ಪ' ಎಂದು ಮಗು ಕರೆದಿದ್ದು ಕಥೆಗೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿದೆ.
ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಸೀರಿಯಲ್
ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಶು ಮುಖವಾಡ ಕಳಚಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇಂದಿನ ಪ್ರೋಮೋ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಶಿವು-ಪರಶು ಮದುವೆ
ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಪರಶು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪರಶು ನವರಂಗಿ ಆಟ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಗೋಡಂಬಿ ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ವೀರಭದ್ರನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಂತೆ ಪರಶು ಜೊತೆ ಶಿವು ಹಿರಿಯ ತಂಗಿ ರತ್ನಾಳ ಮದುವೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಪರಶು-ರತ್ನಾ ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಮಗುವೊಂದು ಓಡಿ ಬಂದು ಪರಶುನನ್ನು ಅಪ್ಪಾ ಎಂದು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಪೊಲೀಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋತ್ತಿರೋದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆ ಪರಶು-ರತ್ನಾ ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವು-ಪಾರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಹ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೋಮೋ
ಇದೇ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಕೈ-ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ದೃಶ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋಕೆ ಬಂದಾಕೆ ಮಂಟಪದ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೀರಭದ್ರನ ಬಲಗೈ ಬಂಟ ಛತ್ರಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.
ಮಕ್ಮಲ್ ಟೋಪಿ ಫಿಕ್ಸ್
ಇಂದಿನ ಪ್ರೋಮೋ ನೋಡಿದ ಸೀರಿಯಲ್ ವೀಕ್ಷಕರು, ನೀವ್ ಏನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಶಿವು-ಪಾರುಗೆ ಮಕ್ಮಲ್ ಟೋಪಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಣಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
