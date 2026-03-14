Kannada

ಕಿರುತೆರೆ ನಟರು

ಧನ್ಯಾ ದೀಪಿಕಾರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅಭಿನವ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವರೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಟ ನಟಿಯರು ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದವರೇ.

tv-talk Mar 14 2026
Author: Pavna Das
ಮೌನ ಗುಡ್ಡೆಮನೆ

ರಾಮಾಚಾರಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಜನಮನ ಗೆದ್ದು, ಇದೀಗ ಕೃಷ್ಣ-ರುಕ್ಕು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೌನ ಗುಡ್ಡೆಮನೆ ಮಿಸ್ ಟೀನ್ ತುಳುನಾಡು 2020 ಎರಡನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್.

Image credits: our own
ಅಭಿನವ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ್

ನನ್ನರಸಿ ರಾಧೆ, ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ, ಮೇಘ ಸಂದೇಶಂ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಹುಡುಗ ಅಭಿನವ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ 2019 ರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದರು.

Image credits: Instagram
ಶರಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಶರಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ 2018- ಮಿಸ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ, 2019 -ಮಿಸ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದರು.

Image credits: our own
ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ನೀನಾದೆ ನಾ, ವಸುದೇವ ಕುಟುಂಬ, ವಿದ್ಯಾ ವಿನಾಯಕ, ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ, ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟ ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ದುಬೈ 2015 ರನ್ನರ್ ಅಪ್.

Image credits: social media
ಧನ್ಯ ದೀಪಿಕಾ

ಕುಲವಧು, ಸೇವಂತಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ 2019- ಮಿಸ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ಲಾಮರ್ ವಿಜೇತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: social media
ಸ್ವಾತಿ ಎಚ್ ವಿ

ಹಲವಾರು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ನಟಿ ಸ್ವಾತಿ ಎಚ್ ವಿ ಅವರು 2009 ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೈಟಲ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.

Image credits: social media
ಶರ್ಮಿತಾ ಗೌಡ

ಗೀತಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಸೇರಿ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲೂ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಶರ್ಮಿತಾ ಗೌಡ 2016- ಮಿಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, 2017-ಮಿಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: social media

