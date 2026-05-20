Annayya Serial: ಅತ್ತೆ ಲೀಲಾ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕುಣಿದಾಡಿದ ಗುಂಡಮ್ಮ! ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ
'ಅಣ್ಣಯ್ಯ' ಸೀರಿಯಲ್ನ ಗುಂಡಮ್ಮ (ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ) ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಲೀಲಾ (ಶೃತಿ) ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ರೀಲ್ಸ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊಮ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಅತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೊಸೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕುಣಿದಾಡುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ, ಸೀರಿಯಲ್ನ ಸದ್ಯದ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಸೀರಿಯಲ್
ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಸೀರಿಯಲ್ನ ಗುಂಡಮ್ಮ ಉರ್ಫ್ ರಶ್ಮಿ, ಅತ್ತೆ ಲೀಲಾ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕುಣಿದಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋಗೆ ವೀಕ್ಷಕರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ತೆ ಜೊತೆ ಗುಂಡಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್
ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಲೀಲಾಗೆ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮಗ ಸೀನನಿಗೆ ರಶ್ಮಿ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಲೀಲಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೀಲಾ ಸೊಸೆಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲೀಲಾ (ಶೃತಿ) ಮತ್ತು ಗುಂಡಮ್ಮ (ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ) ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ಲೋಸ್. ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಜೊತೆಯಾಗಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ವೈರಲ್ ರೀಲ್ಸ್
ಶ್ರುತಿ, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ (ಬಾನು) ಮೂವರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಪ್ Zomato ಬಾತ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಶ್ರುತಿ ಜಡೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ, ಅತ್ತೆ ಅಡುಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಅವರು, ಅದೇನೋ ಜೊಮೆಟೋ, ಟೊಮೆಟೋನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಿ ಅಲ್ಲವಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಮ್ಮ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಥೆ!
ಸದ್ಯ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿ-ಸೀನ ಸಂಸಾರ ಉಳಿಸಲು ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾದಿನಿಯರ ಜೊತೆ ಪಾರು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಪಿಂಕಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆಕೆಯ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಏಟು ನೀಡಿದ್ದು, ಸೀನನಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಪಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಪಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಪಿಂಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕದೇ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಶಿವು ಮುಂದೆ ಧಮ್ ಎಳೆದ ಸೀನ
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಶಿವು ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆಯೇ ಹೋಗಿ ಜಿಮ್ ಸೀನ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಬಾಮೈದ ಸೀನನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಶಿವು ನೀರು ಎರಚಿದ್ದಾನೆ. ಇತ್ತ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿಯೇ ಪಿಂಕಿ ಮಗನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಮಾದಪ್ಪ, ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸೊಸೆ ರಶ್ಮಿ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
