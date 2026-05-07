ಎಲ್ಲಾ ಓಕೆ, ಆದ್ರೂ ವೀಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ ನಂಬ್ತಿಲ್ಲ; ಅಮೃತಧಾರೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೊಂದು ಅನುಮಾನ
ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿಯಾಳ ದೂರಿನಿಂದ ಜೈದೇವ್ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದು, ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಕಥೆಯು ರೋಚಕ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಅಮೃತಧಾರೆ
ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಮೃತಧಾರೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಜೈದೇವ್ನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಗೌತಮ್ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ದಿವಾನ್ ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಸೀರಿಯಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಶಕುಂತಲಾ ಸಹ ತನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಚಾಳಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಒಳ್ಳೆಯವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಶಕುನಿ ಮಾಮ ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರು.
ಶಕುಂತಲಾ ನಾಟಕ
ಹೌದು, ಶಕುಂತಲಾ ಬದಲಾಗಿರೋದನ್ನು ಸೀರಿಯಲ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ ನಂಬುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರೋಮೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವ ವೀಕ್ಷಕರು, ಶಕುಂತಲಾ ದೇವಿದು ನಾಟಕಾನೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಂಬಬೇಡಿ. ಯಾಕೋ ಶಕುಂತಲಾ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಯಾರು ಇದನ್ನ ನಂಬಬಾರದು ಹಾಗೇ ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶಕುಂತಲಾ ಎರಡನೇಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭ
ಶಕುಂತಲಾ ಎರಡನೇಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭ, ಗುಂಡು ಡಕ್ ಔಟ್ ಆಗೋದು ನಿಶ್ಚಿತ ಮತ್ತು ಚತುರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಲು ಸಾಲು ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಪ್ರೋಮೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ವೀಕ್ಷಕರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ದಿಯಾ ಬೇಬಿಯನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಲು ಜೈದೇವ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈಲು ಸೇರಿದ ಜೈದೇವ್
ದಿಯಾ ಮನೆ ಮುಂದೆಯೇ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜೈದೇವ್ ಸದ್ಯ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬರದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರೂ ಜೈದೇವ್ ಅಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ದಿಯಾ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಳು. ಇಂದಿನ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಜೈದೇವ್ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರೋದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶಕುಂತಲಾ ಮಗಳು ಅಶ್ವಿನಿ ಎಲ್ಲಿ?
ಶಕುಂತಲಾಗೆ ಜೈದೇವ್, ಪಾರ್ಥ್, ಮಹಿಮಾ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು. ಕಳೆದ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅಶ್ವಿನಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಳು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಆಗಾಗ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮಹಿಮಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯೂ ಮೂರು ಬಾರಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
