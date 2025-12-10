- Home
- Entertainment
- TV Talk
- ಗಂಡ-ಹೆಂಡ್ತಿ ಮಲಗಿದ್ರೂ ಬೆಡ್ರೂಂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾಕೆ ಓಪನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ!
ಗಂಡ-ಹೆಂಡ್ತಿ ಮಲಗಿದ್ರೂ ಬೆಡ್ರೂಂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾಕೆ ಓಪನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ!
ಕನ್ನಡ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಸ್ತ್ರೀಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ನಾಯಕಿ ಮತ್ತು ವಿಲನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿರುವುದೇಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಸೀರಿಯಲ್ ಗೋಳು
ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಎಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ?
ಮೈಮೇಲೆ ಪಾತ್ರಗಳ ಆಹ್ವಾನ
ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೈಮೇಲೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಂಡು, ಆ ಪಾತ್ರವೇ ತಾನು ಎನ್ನುವಂತೆ ಎವಕ್ಕದೇ ಬೈಯುತ್ತಲೇ ಒಂದೂ ದಿನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನೋದು ಏನೂ ಗುಟ್ಟಿನ ವಿಷ್ಯವಲ್ಲ ಬಿಡಿ.
ನಾಯಕ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಸ್ತ್ರೀಪ್ರಧಾನ. ನಾಯಕ ನಾಮ್ ಕೇ ವಾಸ್ತೆ ಮಾತ್ರ. ಏನಿದ್ರೂ ನಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಲೇಡಿ ವಿಲನ್ಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ವಿಲನ್ ಮಲತಾಯಿ ಇಲ್ಲವೇ ಅತ್ತಿಗೆ. ಆದರೆ ಆಕೆ ವಿಲನ್ ಎನ್ನೋದು ಸೀರಿಯಲ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋ ದಿನ ನಾಯಕನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳ ಗೋಳು!
ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಓಪನ್
ಅದಿರಲಿ ಬಿಡಿ. ಆದರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಕಾಡ್ತಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಂಡ-ಹೆಂಡ್ತಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಓಪನ್ನೇ ಯಾಕಿರತ್ತೆ ಎನ್ನೋದು, ಅದೂ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ!
ನಿತ್ಯಾಳ ತಾಳಿ
ಇದೀಗ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾಳ ತಾಳಿಯನ್ನು ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಆಕೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವೋ ಅಷ್ಟೇ ವಿಚಿತ್ರ, ಎಲ್ಲಾ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ತೆರೆದೇ ಇರುವುದು!
ದೂರ ದೂರ ಇರೋದೇ ಟ್ರೆಂಡ್
ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಎಂದ್ರೆ ವಿಲನ್ಗಳ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಬೇಕು ಎನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಹುತೇಕ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ್ರೂ ಗಂಡ-ಹೆಂಡ್ತಿ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ನಡೆದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿವೆ.
ಗಾಢನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ...
ಅವ್ರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇರಲಿ, ಬಿಡಲಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದ್ರೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಓಪನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಕನೋ, ನಾಯಕಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಗಾಢನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಸರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆದರೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು, ಅವರ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ವಿಲನ್ಗಳು ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೂ ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಯ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.